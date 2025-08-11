Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.57’de başlayan ve yaklaşık iki saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, depremin ardından çalışmaların anbean takip edildiğini söyledi.



“Deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gösterdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enkazdan çıkarıldıktan sonra vefat eden bir vatandaşımıza Allah’tan rahmet, hastanelerde tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Depremin haberini alır almaz İçişleri Bakanımızı ve Sağlık Bakanımızı hiç vakit kaybetmeden ilçemize yönlendirdik” dedi.



Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Erdoğan, “Kentsel dönüşüm için seferberlik ruhu şart. Herkes bu konuda elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı.



Erdoğan, konuşmasının başında televizyon, radyo ve sosyal medya aracılığıyla toplantıyı takip eden vatandaşları selamlayarak, “Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

