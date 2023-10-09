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Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Bakan Özhaseki Deprem bölgesindeki İl Müdürleriyle bir araya geldi

Bakan Özhaseki Deprem bölgesindeki İl Müdürleriyle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek.

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