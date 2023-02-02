Öğretim Üyesi Dr İsmail Demirci ve Jeofizik Mühendislerinden oluşan heyet dün ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Millletvekili Özgür Özel‘i, İyi Parti İsyanbul Milletvekili Ümit Beyaz’ı ziyaret ettiler.

Jeofizik Mühendislerinin ülkemizde ki önemi hakkında bilgiler veren Kamuya alımların az olduğunu bilgilerini veren heyet olumlu sonuçlar beklediklerini bildirek şöyle devam ettiler

‘’Görüştüğümüz vekiller Abdurrahman Tutdere ,Özgür Özel ve Ümit Beyaz hazırladığımız dosyamızı Mhp başvekiline de ilettik. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz beyden de soru önergesi verme sözü aldık. Chp’li Özgür Özel de seçim bildirgesinde yer alacağını ve soru önergesinde bulunacaklarını bildirderek Meclisde gündeme gelecek’’ dediler