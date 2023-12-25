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Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaklaşan yılbaşı kutlamaları nedeniyle Uzunköprü ilçesi ve bağlı köylerinde vatandaşlarımıza yönelik "çevre ve insan sağlığı ile sahte alkol üretim ve satışlarının insan sağlığına olası zararları ve bağımlılıkla mücadele” konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında, vatandaşlarımıza sahte alkolün insan sağlığına olan zararları, bağımlılık riski, çevre kirliliği ve yasal yaptırımları anlatıldı.

Vatandaşlar, sahte alkolün satın almamaları, kullanmamaları ve bu konuda duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.