Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Saimbeyli ilçesinde; bir adreste Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapıldığının tespit edildi. Jandarma ekiplerince adreslerde ve araçlarda eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 4 kilo 250 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA