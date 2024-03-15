Adıyaman Jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 135 gram bonzai uyuşturucu madde, 6 gram sentetik cannabiond uyuşturucu hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3.810 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıs M. P., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için titizlikle çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak : PHA