Adıyaman’da, Jandarma’nın etkin çalışmaları sonucu suçlulara yönelik mücadelede önemli adımlar atılıyor. Yakalama kararı bulunan M.P. isimli şahsın, 14 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen sorgusu sonucunda çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan arandığı, üstelik 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülen operasyon sonucunda yakalanan M.P., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu başarılı operasyon, Adıyaman halkının huzur ve güvenliği için yapılan kararlı çalışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, suçun her türüyle mücadelenin kararlılıkla yürütüleceğini ve halkın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA