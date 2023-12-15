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Malatya'da depremden etkilenen çiftçilere hayvan ve sıvat desteği

Malatya'da depremden etkilenen çiftçilere hayvan ve sıvat desteği

Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Mersin'de depremzede vatandaşları sahte sosyal medya hesaplarıyla konteyner satışı yaparak dolandıran 2 şüpheliden birinin adresine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 banka/kredi kartı, 5 hard disk, 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan S.B.Ö (24) Mersin'den Malatya'ya sorgulanmak üzere jandarmaya getirildi. Jandarmada sorgulaması tamamlanan ismi açıklanmayan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkartılan diğer şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

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