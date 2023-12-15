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Bebek ve çocuk ürünleri dünyasının uluslararası ticaret buluşması CBME Türkiye, İstanbul Fuar Merkezi’nde rekor katılımla kapılarını açtı.

Yurt içi ve yurt dışından 411 firmanın 1.100’ün üzerinde markayla yer aldığı fuar, ilk gün ziyaretçi rakamlarına göre, geride kalan 40 buluşmanın ziyaretçi sayısını da aştı.

Informa Markets tarafından bu yıl 41’incisi gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye’de, bebek ve çocuk modasında 2024 sezonundan 65 binin üzerinde yeni model vitrine çıkarken, hayatını kolaylaştıran inovatif tasarımlardan mobilya ve ev tekstiline kadar pek çok ürün bir arada sergileniyor.

Sektördeki son trendleri yerinde takip etmek isteyen profesyoneller, İstanbul Fuar Merkezi’nin 1 – 2 – 4 ve 8 numaralı salonlarında toplam 42 bin metrekare

alanda düzenlenen fuarı, 16 Aralık 2023 Cumartesi akşamına kadar ziyaret edebilecek.