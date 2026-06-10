Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Nizip'te gerçekleştirilen etkinlikte 85 öğrenciye, mobil trafik eğitim aracı eşliğinde temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip Anaokulu'nda eğitim gören 85 öğrenciye Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi hakkında bilgilendirme faaliyeti icra etti. Faaliyette, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve eğitim materyalleri dağıtıldı.

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