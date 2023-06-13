Jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından yayımlanan mesajda; “Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, mesai mefhumu gözetmeksizin koruyan ve görevini büyük bir vazife şuuruyla yerine getiren jandarma teşkilatımızın 184. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarını, hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyoruz.

Eğitilmiş insan gücü ve modern donanımı ile ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan jandarma teşkilatı, gücünü aziz milletimizin inanç ve desteğinden alarak, asayişten teröre, toplumsal olaylardan trafiğe, kaçakçılık suçlarından organize suç çeteleriyle mücadeleye kadar, geniş bir yelpazede görevlerini başarıyla yerine getirmektedirler.

1839 yılında kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz jandarma teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Bu vesileyle ‘Huzur ve Hoşgörü Kenti’ olarak anılan Adıyaman'ımızda güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde çok önemli katkıları olan jandarma teşkilatımızın 184. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyoruz. Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz” denildi.

Kaynak : PHA