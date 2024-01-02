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İlçede kırsal alanda B.G. ve H.S'e ait 16 büyükbaş hayvanı otlattığı esnada birden gözden kayboldu. Kaybolan sürüyü bulmaya çalışan çiftçiler başarısız olunca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 6 saat süren çalışmanın ardından 16 büyükbaş hayvan yaklaşık köyden 4 km uzaklıkta dağlık alanda, iki ayrı noktada oldukları tespit edildi. Jandarma ekiplerince bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Hayvanlarını teslim alan sürü sahipleri ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA