İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları doğrultusunda "Söz Konusu insan ise; trafikte “1” can kaybı bile fazladır!” anlayışıyla trafikte kayıpların azaltılması için denetimler aralıksız devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması ekipleri tarafından farklı noktalarda oluşturulan uygulamada trafik denetim ve kontrollerinde sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik düzenlenen denetim devam ediyor.

Trafik Jandarma ekipleri tarafından özellikle kırsal alanlarda motorlu tüm araçların sürücü belgesiz ehliyetsiz kullanımında artış yaşandığı tespit edilirken, 2023 yılında sürücü belgesiz ehliyetsiz araç kullanma ceza tutarı 3.674 TL’den 8.190 TL’ye çıkmış olup cezai işlem araç kullanıcısı ve ruhsat sahibine ayrı ayrı uyarıda bulundu.