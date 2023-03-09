Adıyaman’da çadırkent kurma çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, barınma ihtiyacını karşılaması adına bölgede bulunan sosyal hizmet uzmanlarıyla ilk başvuruları almaya başladı.

Ekipler başvurularda gebeler, yeni doğum yapan anneler ve kronik hastalara öncelik tanıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından çalışmalarına hızlıca yön veren İzmit Belediyesi, Adıyaman’da başlattığı çadırkent kurulumunda son aşamalara geldi. İzmit Belediyesi ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına bölgede titizlikle çalışıyor. Kadın sağlığı, çocuk oyun parkı, YKS hazırlık kursları, çamaşırhane ve sosyal donatılara sahip olacak olan Adıyaman Çadır Kent’te çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

AFETZEDE VATANDAŞLAR BAŞVURABİLİR

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bölgede barınma ihtiyacını karşılamak üzere kurulan çadırkent için ailelerin başvurularını almaya başladı. Başvurularda ilk etapta gebe kadınlar, yeni doğum yapan anneler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara öncelik tanınıyor.