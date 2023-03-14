İzmit Belediyesi ekipleri merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından afet bölgesinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri, gıda ve giyecek destekleri çalışmalarının ardından barınma ihtiyacını karşılamak adına emek sarf etmeye devam ediyor.

Çadır kurma çalışmaları gerçekleştiren ekipler Adıyaman’ın Balkar ilçesinde kaza yapan bir vatandaşın da yardımına koştu.

Personel el birliğiyle yoldan çıkan aracı kurtarmayı başardı. Kaza yapan vatandaş da ekiplere teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesi Adıyaman’a ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çadır kurmaya giden ekiplerimiz, Balkar ilçesinde kaza yapan vatandaşımızın yardımına koşarak aracını kurtardılar. Vatandaşımızın durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.