Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hızlı bir şekilde koordine olarak bölgeye yardımlarını ulaştıran İzmit Belediyesi, yardım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Çadırkent kurma çalışmalarına hız veren Kocaeli İzmit Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına bölgede titizlikle çalışıyor.

TAM KAPSAMLI OLACAK

İzmit Belediyesi ekipleri, Adıyaman’da kurulacak olan Çadırkentte konteynerleri yerleştirmeye başlarken, ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı çadırların da kurulumuna devam ediyor. Depremzedeler için tam kapsamlı ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı bir alan oluşturacak olan İzmit Belediyesi, kıl çadırların kurulumuna devam ediyor.