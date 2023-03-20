İzmit Belediyesi, sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaraların bir an önce sarılması için harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ortaklığında 9 personel ile birlikte 6 iş makinesi ve hafriyat aracu Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Öncelikle yaşanan sel felaketinden dolayı tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz de Başkanımızın direktifiyle bölgedeki tahliye çalışmalarına araç ve iş makinalarımızla destek olacağız. 9 personel ile birlikte 2 tır, 1 kamyon, 1 kazıcı yükleyici, 1 arasöz, 1 adet 4x4 aracımız Adıyaman’ın Tut ilçesine yola çıkıyor. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.