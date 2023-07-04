İzmit Belediyesi Adıyaman’daki konteyner yaşam alanını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yardım çalışmalarını ara vermeden sürdüren İzmit Belediyesi, Adıyaman’daki yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi.

İzmit Belediyesi, Adıyaman’da 126 konteynerden oluşan yeni bir yaşam alanı oluşturdu.

Çalışmaları yerinde incelemek için Adıyaman’a giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, çadır kentteki vatandaşların taleplerini dinledi.

Konteyner kentte incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Depremzede vatandaşlara bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Çadır kentimizde olduğu gibi burada da kapsamlı hizmet vereceğiz” dedi.

Başkan Hürriyet, "Şu anda da Adıyaman’da daha önce kurduğumuz kıl çadırlardan oluşan yaşam alanından sonra ikinci yaşam alanı projesindeyiz. Yenimahalle bölgesinde kurduğumuz konteyner kent alanındayız. Artık sonuna geldik ve yerleşmeye hazır halde. Burası oldukça büyük bir konteyner kent alanı. Hemen yanımızda İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu konteyner kent alanı var. Alt yapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, eğitim ve kreş gibi hizmetleriyle birlikte hizmet sunacak önemli bir konteyner kent alanı burası. Adıyaman’da kurduğumuz çadır kentimizde kalan depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik. O ailelerin daha iyi koşullarda yaşamaları için uğraşıyoruz. 126 konteynerle birlikte burada daha fazla aileye hizmet verebileceğiz. 200’den fazla da İzmir Büyükşehir Belediyesinin konteyneri var. Başka kurumlarla birlikte 400’e yakın konteynerin olduğu bir yaşam alanı. Havalar çok sıcak. Çadır kentlerde yaşamak da kolay değil. Buradaki vatandaşlar için bir an önce konteynerlerin kurulması gerekiyordu. Biz de kurduğumuz bu konteynerlerde halkımızı ağırlayacağız. Depremzede vatandaşlara bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize. Burada çalışan bütün emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İzmitlilerin selamını Adıyaman’a getirmiş olduk” diye konuştu.