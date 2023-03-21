İzmit Belediyesi, sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesindeki çalışmalara destek olmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinin ardından gerçekleştirilen çalışmalara destek olmak için hızlıca harekete geçti. Adıyaman’ın Tut ilçesine destek çalışmalarına giden ekip, sabah saatleri itibariyle çalışmalara başladı. Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç da çalışmaların başında yer aldı.

Çalışmalar kapsamında Reşadiye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan 3 dönümlük araziye stabilize malzeme sererek tesviye çalışması yaptı.

Çalışma tamamlandığında arazi depolama alanı olarak hizmet verecek.