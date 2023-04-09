Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hızlıca harekete geçen; ilk günden bu yana bölgedeki yaraları sarmaya gayret eden İzmit Belediyesi deprem bölgesinde 6 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor.

Depremzedelerin hayatlarına dokunacak çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanan İzmit Belediyesi, Adıyaman’da prefabrik yaşam alanı kurma çalışmalarına başladı.

İzmit halkının desteğiyle birlikte ilk günden bu yana deprem bölgesinde çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi, depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da çadırkent yaşam alanının ardından prefabrik yaşam alanı da kuracak. Çalışmaların başında olan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “İzmit Belediye Başkanımız sayın Fatma Kaplan Hürriyetin öncülüğünde deprem bölgesi Adıyaman’da yeni bir prefabrik ev yaşam alanı kuruyoruz. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren halkımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.