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Afganistan'ın Herat vilayeti geçtiğimiz ay 7 ve 11 Ekim tarihlerinde 6.3 büyüklüğünde üç büyük depremle sarsılmıştı. Ülke yetkililerine göre 2 bine yakın evin yıkıldığı, 2 bin 500'den fazla insanın hayatını kaybettiği ve 10 binden fazla insanın depremlerden doğrudan etkilendiği bölgeye yönelik 26 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla AFAD-Türk Kızılay’ı ve Afgan Kızılay’ı koordinasyonunda toplanan, toplamda 508 ton ihtiyaç malzemesi 19. İyilik Treni ile Afganistan'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İyilik Treni hareketine katılan STK’lardan biri de Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı oldu.

7 Kasım'da Ankara'dan Afganistan’a doğru hareket eden İyilik Treni’nin 4 bin 200 kilometre yol giderek yaklaşık 16 gün içinde yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırması öngörülüyor.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı tarafından toplamda 4 bin 320 battaniye, 2 bin 178 paket bebek bezi, 400 seyyar tuvalet, 5 bin bayan şal, 12 koli muhtelif kıyafet ve 320 adet halı kilim gibi ihtiyaç malzemesini barındıran iki tır malzeme Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı İnsani Yardım Genel Müdürü Medet Bala, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afganistan'ın Herat vilayetinde yaşayan kardeşlerimiz yaşanan depremler sonrasında zor günler yaşıyor, biz de İyilik Treni projesiyle, kardeş ülke Afganistan'a yardım elini uzatmayı hedefliyoruz. AFAD koordinasyonunda Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımızın da içinde yer aldığı 26 STK’nın desteğiyle hazırlanan 508 ton ihtiyaç malzemesi, 19. İyilik treni ile Afganistan’a uğurlandı. Bu anlamlı yardım hareketine destekte bulunabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha öncesinde Herat’ta çadırda kalan 600 aileye nakdi yardım, 220 aileye güneş enerjisi paneli desteği vermiştik. Amacımız, zorlu şartlarda yaşayan, ekonomik sıkıntılar ve doğal afetlerle mücadele eden Afgan kardeşlerimize yardımda bulunmak ve onlara umut olmaktır. Ayrıca düzensiz göçün önlenmesi hususunda vakıf olarak yerinde yardımı önemsiyoruz." dedi.