Naci Cinisli, sosyal medya paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'mden büyük üzüntüyle istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullanarak, istifasını kamuoyuna açıkladı.

Cinisli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda aileme onurla miras bırakacağım en anlamlı ünvan, Cumhuriyet tarihinin en baskıcı zamanında binlerce vatanseverin büyük emekleri olan, milyonlarca vatandaşımızın desteğini ve güvenini kazanmış İYİ Parti'mizin kuruculuğudur. Bugün ise maalesef Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu Bey’in şahsından bağımsız olarak partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum."

Cinisli, sözlerini, "Tüm değerli partili kardeşlerime, oylarıyla beni şereflendiren Erzurumlu kıymetli hemşehrilerime, Türkiye’nin her yerinden içten ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aziz vatandaşlarıma gönülden şükranlarımı sunarım. Ülke hepimizin. Allah’a emanet olun," diyerek tamamladı.

İstifa haberinin ardından İYİ Parti cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA