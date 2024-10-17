Mehmet Günay: "Seçim Demokratik Kitle Örgütlerinin Bayramıdır"

Mazbata töreninde konuşan Av. Mehmet Günay, seçim sürecinin Adıyaman Barosu camiası için önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, "Arkadaşlarımız sevgi ve saygı ekseninde genel kurulumuzu tamamladık. Pazar günü seçim yaptık. Seçim demokratik kitle örgütlerinin bayramıdır. Biz de pazar günü bir bayramı yaşadık. Arkadaşlarımız o sevinçle oylarını kullandılar. Arkadaşlarımızı takdir ettiler. Seçtiler. Şimdi burada o seçimi kazanan Sayın Başkan ve şahsımda arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Mazbatalarını kendilerine sunuyorum. Sayın Başkanım hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Av. Bilal Doğan: "Hukuk Mesleği Dayanışma ve Güven Mesleğidir"

Mazbatasını aldıktan sonra törende bir konuşma yapan Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, yeniden seçilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu dile getirdi. Doğan, "Karşınızda yeniden seçilmiş olmanın gururu ve mutluluğuyla bulunuyorum. Gerçekten genel kurulumuzun iradesinin onayını almak bizler için çok kıymetli, çok önemlidir," dedi.

Doğan, özellikle 6 Şubat deprem felaketinin ardından baro üyeleri ve diğer avukatların gösterdiği dayanışma ve mücadele ruhunu da takdir etti. "Sadece Adıyaman Barosu üyeleri değil, dışarıdan gelen meslektaşlarımız da yanımızdaydı. Bugün yine aramızda İstanbul Barosu’ndan Avukat İlhan Caymaz bulunuyor. Adıyaman’a ilk defa gelmesine rağmen bizden daha çok Adıyaman için mücadele etti. Kendisine teşekkür ediyor ve bir alkış istiyoruz," ifadeleriyle meslektaşına teşekkür etti.

"Hukuk Alanında Ciddi Sıkıntılar Yaşıyoruz"

Konuşmasının devamında Türkiye’de hukuk alanında yaşanan sorunlara dikkat çeken Doğan, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının büyük bir problem olduğunu ifade etti. Hukuk fakültelerinin sayısındaki artışa ve mesleğe katılan avukat sayısının yılda 15 ila 20 bin civarına ulaşmasına vurgu yapan Doğan, bu durumun avukatlık mesleğinde ciddi sorunlara neden olduğunu belirtti.

"Bu sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmek, sadece barolara değil, tüm meslektaşlara da görev düşüyor. Bu görevlerin bilincinde olarak hep birlikte çalışacağız," diyen Doğan, meslektaşlarının desteğine teşekkür etti.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Dizeleriyle Mesaj Verdi

Konuşmasının sonunda şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın dizelerine yer veren Doğan, "Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun" diyerek baro üyelerine birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak : PHA