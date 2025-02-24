Dervişoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi manevralarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Erdoğan’ın kurduğu tuzaklara düşmemize hem tecrübemiz hem Cumhuriyet’e olan bağlılığımız hem de demokrasiye olan bağımlılığımız manidir” dedi.

"Erken Seçim Tartışmaları, Erdoğan’a Yeni Bir Fırsat Vermemeli"

Erken seçim ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "Muhalefet olarak Sayın Erdoğan’a yeni bir fırsat vermemeliyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine yol açacak tartışmaların muhalefet tarafından gündeme getirilmemesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Anayasa değişikliğiyle Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesi için TBMM’den erken seçim kararı çıkması gerekebilir. Bu süreçte Sayın Erdoğan’ın siyasi entrikalarından faydalanabileceği yönünde endişeler taşıyorum. O yüzden ona bu fırsatı vermemek lazım.”

Ayrıca, AK Parti’nin erken seçim söylemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan İYİ Parti lideri, "Muhalefet içinde 2025 sonbaharında yapılacak bir erken seçimin daha kabul edilebilir olduğu ifade ediliyor, ancak 2027’de yapılacak bir seçime 'erken seçim' denemez" diyerek İYİ Parti’nin böyle bir süreci desteklemeyeceğini belirtti.

"Muhalefeti Dizayn Etmeye Çalışan Erdoğan’a Karşı Demokrasiye Bağlıyız"

Dervişoğlu, Erdoğan’ın muhalefeti dizayn etmeye yönelik hamlelerine dikkat çekerek, “Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken muhalefeti de dönüştüreceğiz” sözlerini hatırlattı. Muhalefetin iç işlerine müdahale girişimlerine karşı duracaklarını ifade eden Dervişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Özgür Özel ve ben, muhalefetin iki başat aktörüyüz. Erdoğan’ın muhalefeti dizayn etmeye yönelik adımlarına karşı duracağız. Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Atatürk’ün ilkelerine olan bağlılığımız bu girişimlere karşı durmak için yeterlidir.”

İmamoğlu’na Açılan Davalar: “Tüm Yöntemlere Karşı Duracağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına yönelik açılan soruşturma hakkında da konuşan Dervişoğlu, bunun Erdoğan’ın siyasi rakiplerini etkisiz hale getirme girişimlerinin bir parçası olduğunu söyledi:

“Sayın Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ın en önemli rakiplerinden biridir. Onun önünü kesebilmek adına her türlü yöntemi kullanacaklarını biliyoruz. Yargı da bu sürecin içinde. Ancak biz demokratik teamüller çerçevesinde İYİ Parti olarak tüm bu yöntemlere karşı duracağız.”

Dervişoğlu, Erdoğan’ın "siyasi entrikalar ve yargı kararlarıyla rakiplerini saf dışı bırakma alışkanlığından vazgeçmesinin mümkün olmadığını" belirterek, "Demokrasinin ortaya çıkardığı fazilet faktörünü en dikkatli biçimde yaşama geçirmek zorundayız" dedi.

İYİ Parti’den AK Parti’ye Katılan İsimler: "Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuştur"

Dervişoğlu, AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katılan ve MKYK’da görevlendirilen İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“AK Parti’nin yeni yönetiminde yer alan isimlerin çoğu, zaten aylar önce partimizden ayrılmıştı. Onların AK Parti’ye katılması bizim açımızdan bir kayıp değildir. Bazı ayrılıklar bizim açımızdan özgürleşme olarak da tanımlanabilir.”

“Demokrasilerde seçmenin verdiği oy namustur. Ancak o namusu korumak da siyasetçinin görevidir. Kimsenin siyasi namusundan mesul değiliz. İhanet edenlerin yeri, demokrasiye ve demografiye ihanet edenlerin yanıdır. Hiç kuşku yok ki bu tablo, 'tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştur' deyimini doğruluyor.”

Ayrıca, AK Parti’nin insan kaynaklarının tükenme noktasına geldiğini ve yeni kadrolar oluşturmak için farklı partilerden isimleri transfer etmek zorunda kaldığını vurgulayan Dervişoğlu, “AK Parti’yi yıllardır destekleyenler, MKYK’ya seçilen bu isimlere nasıl bakıyor? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhalefet Erdoğan’a Karşı Strateji Belirliyor

Dervişoğlu’nun CHP ziyareti ve ardından yaptığı açıklamalar, muhalefetin erken seçim tartışmalarına karşı temkinli bir tutum benimsediğini ve Erdoğan’ın siyasi hamlelerine karşı ortak bir strateji geliştirmeye çalıştığını gösterdi.

Muhalefetin, İmamoğlu’na açılan davalar ve siyasi yasak süreçleri gibi girişimlere karşı durmaya devam edeceği vurgulanırken, CHP ve İYİ Parti’nin gelecek dönemde ortak hareket edebileceğinin sinyalleri verildi.

Kaynak : PHA