İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy (60), iş talebinde bulunduğunu öne süren S.Ç. (34) tarafından darbedildi.

Olay, dün Canik ilçesinde yaşandı. Aksoy, kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle gelen bir kişinin aracın kapısını açarak saldırdığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Yapılan incelemeler sonucu saldırganın S.Ç. olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre S.Ç., aynı gün İlkadım'daki parti binasına gelerek iş talebinde bulunmuş, ancak görüşmeden sonuç alamayınca Aksoy'u motosikletle takip ederek darbetmişti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : PERRE