Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde ilçeye kazandırılan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu, bugün açıldı. Açılış törenine Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi katıldı.

Belediye Başkanı Hallaç, yaptığı açıklamada, 'Artık hemşerilerimiz araç muayenesi için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmadan, tüm işlemlerini kendi ilçemizde hızlı, kolay ve konforlu bir şekilde yapabilecek. Kahta'mıza uzun yıllardır ihtiyaç olan bu hizmeti hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kahta'mıza hayırlı olsun' dedi.

İstasyonun açılmasıyla birlikte ilçedeki araç sahipleri, muayene işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

