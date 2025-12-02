Adıyaman'da uzun süredir ihtiyaç duyulan kadın dayanışmasının kurumsal bir zemine kavuşması amacıyla önemli bir adım atıldı. Kentin farklı kesimlerinden çok sayıda kadın temsilcisinin katılımıyla Adıyaman Kentli Kadınlar Platformu resmen kuruldu. Platform, kuruluşunun ilk toplantısını 01 Aralık 2025'te, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı kapsamında gerçekleştirdi.

Toplantıda bir araya gelen kadınlar, Adıyaman'ın geleceğini yeniden şekillendirme hedefiyle güçlü bir mesaj verdi. Katılımcılar, 'Kadın elinin değdiği her yer cennete dönüşür' ilkesini sadece bir söz olarak değil, kentin dokusunu dönüştürecek bir yol haritası olarak ele aldı.

Platformun öncelikli hedeflerinden biri, kadın emeğini görünür ve sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirilecek 'Kadın Emeği Pazarı' projesi oldu. Haftada bir gün kurulması planlanan pazar ile kadın üreticilerin emeklerinin ekonomik değere dönüşmesi ve kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi amaçlanıyor. Süreçte şehirdeki kurumların maddi ve manevi desteği alınarak kadın ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Platformun yapısı, Adıyaman'daki kadın gücünün ne kadar kapsayıcı bir zemine oturduğunu gösteriyor. Kuruluşta yer alanlar arasında, siyasi partilerin kadın temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının kadın başkanları, kadın kooperatiflerinin başkan ve üyeleri, kadın bürokratlar, belediye temsilcileri, Kent Konseyi kadın bileşenleri, iş dünyasından girişimci kadınlar, üniversite akademisyen ve öğrenci temsilcileri bulunuyor.

Adıyaman Kentli Kadınlar Platformu, kadınların söz, emek ve irade sahibi olduğu yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Platform, önümüzdeki süreçte kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını dönüştürecek projelerle Adıyaman'a yeni bir kadın vizyonu kazandırmayı amaçlıyor.

Kaynak : PERRE