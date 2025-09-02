İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti Divan Kurulu Üyesi Alparslan Yüce, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı İbrahim Güzel, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Demet Alkan Tekdemir, İYİ Parti Adıyaman İl Teşkilatını ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen teşkilat istişare toplantısına çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. Toplantıda açıklamalarda bulunan İYİ Parti Divan Kurulu Üyesi Alparslan Yüce, “Tüm etnik kimlikleri ayrımcılık yapmadan kucaklıyoruz” dedi.

Yüce, “Eylül’ün İlk Haftası ‘Türkiye Buluşmaları Milletle El Ele’ programı kapsamında İYİ Parti kadroları tüm ülkeyi dolaşmakta milletimizle dertleşmekle hem hal olmakta, milletle birlikte siyaset millet için siyaset, millet ne diyorsa isteği ihtiyacı neyse yerinde tespit ederek millet için siyaset anlayışını benimseyen İYİ Partinin bu anlamda bu almak için düzenlemiş olduğu programda bizler de sizlerle hasbihal etmeye, sohbet etmeye ve sizleri dinlemeye isteklerinizi önerilerinizi sorularınızı dinlemeye geldik. ‘Gönülden gönüle bir yol vardır’ diye bir söz var. Biz yola çıktık, gönülleri de Adıyaman'da siz değerli üyelerimizle halkımızda bulduk” ifadelerini kullandı.

“İki kutuplu yapıda, üçüncü yolu seçtik”

olarak iki kutuplu yapının dışında üçüncü bir yolu seçtiklerini belirten Yüce, “İyi Parti Doğu’suyla Batısı’yla tüm Türkiye'yi, tüm inançları, tüm zenginlikleri ve tüm etnik kimlikleri ayrımcılık yapmadan kucaklayan bir siyasi anlayışın temsilcisidir. İYİ ülkenin iki kutuplu bir yapıda, halkı gündemini sorunlarını göz ardı edilmesini engelleyecek üçüncü bir yolu seçerek gençlerimiz için, adalet için, gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesi için, çiftçinin, esnafının, iş insanlarının emeğinin karşılığını alması için cesurlar hareketi olarak yola çıkıp, sizlerin sesi olma yolunda tüm engellere rağmen mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

İyi

İYİ Parti oy oranlarının yüzde 9'lara yükseldiğini vurgulayan Yüce, “Son bir ay içerisinde en düşük oy oranımız 8,7. Bu oran seçimlere üç, dört yıl kala yakalamış olduğumuz bu oran, siz Adıyamanlı yoldaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla rahatlıkla söyleyebiliyorum ki İYİ Parti ülkeyi yönetmeye önce Allah'ın sonra sizin kararlarınız ve cesaretiniz sayesinde gümbür gümbür geliyor buradan geliyor. Adıyaman maneviyatın başkenti, Adıyaman sadece bereketli toprakların değil birliğin ve beraberliğin simge olmuş olduğu bir şehir” dedi.

“Türkiye’de ciddi bir gelir eşitsizliği yaşanıyor”

Partisinin ekonomik sorunlara çözüm aramak için politikalar geliştirdiğine işaret eden Yüce, “İYİ Parti bu ülkenin hem içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözümler arayıp politikalar ortaya koyarken, bir taraf çok aşırı zenginleşirken bir tarafın da yoksulluk ve açlık sınırı altında ezildiği, bir tarafın çocuklarını çok yüksek fiyatlarla özel okullara gönderirken bir yandan çocuklarına temel beslenme ihtiyaçlarını sağlamayan bir ülke ve biz bunu kabul etmiyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyorsak onun hakkını vermemiz lazım. Aileyi korumamız gerekiyor, ekonomideki dağılımı adaletli yapmamız gerekiyor, demokrasiyi işletmemiz gerekiyor, adaleti sağlamamız gerekiyor” dedi.

“Türkiye’de liyakat söz konusu”

Eğitim sisteminde eksiklikler olduğunu dile getiren Yüce, “Bugün gençlerimizin girdikleri sınavlarda haklarının yenildiği söz konusu, liyakat konusu söz konusu. Bizler her vatandaşımızın kaliteli, özgür hakkını ve bizden olmayanında hakkını savunmaya talibiz. İYİ Parti bu milletin birliğinin, kardeşliğinin, tüm zenginliklerinin bir arada barındıran bir siyasi anlayışa sahip ve bu kararlıkta da politikanın devam ettirmekte” dedi.

“Parlak günlere bir adım daha yaklaşıyoruz”

Adıyamanlı olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı İbrahim Güzel, “Sizlerin duruşu ve varlığı bizlere güç veriyor. Hepimizin hayal ettiği yarının parlak günlerine adaletin ve hukukun olduğu günlere bir adım daha yaklaştığımızı görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber iktidar olacağız”

İYİ Parti Heyetine Adıyaman’a yaptıkları ziyaretler için teşekkürlerini ileten Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ise, Adıyaman İl Başkanı olarak da sizin başınızı öne eğecek hiçbir eylemde bulunmayacağım. Allah’ın izniyle hep beraber iktidar olacağız” dedi.

Toplantının ardından İYİ PARTİ Heyeti’ne plaket takdim edildi.

Kaynak : PHA