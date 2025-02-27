Siyaset Araştırma Merkezi (SİYASAM) açılış törenine katılan Dervişoğlu, program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, İmralı'da yapılan görüşmelere dair hükümete sert eleştiriler yöneltti.

"Bu sürecin Türkiye’ye nasıl bir fayda sağlayacağını hükümet açıklasın"

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapıldığı iddia edilen görüşmelere ilişkin net bir duruş sergileyen İYİ Parti lideri, sürecin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti. Dervişoğlu, bu görüşmelerin meşruiyetini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tam 50 yıldır Türkiye’yi kan gölüne çeviren hain bir örgütün liderinin yol göstermesi ile tanzim edilecek bir sürecin Türkiye’ye sağlayacağı faydayı ben değil, bu ülkeyi yönetenler açıklasın."

Bu sözleriyle sürecin sorumluluğunun tamamen iktidarda olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, görüşmelerin Türkiye’nin geleceği açısından yaratabileceği risklere dikkat çekti.

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi İçin: "Türkiye'nin Meselesi Değil"

Dervişoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlattığı "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla düzenlenen ön seçim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin ön seçim toplantısının İYİ Parti ve Türkiye siyaseti açısından bir anlam taşımadığını belirten Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Türkiye’nin meselesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi olarak değerlendiriyorum."

Bu açıklamasıyla CHP’nin iç dinamikleriyle ilgili bir süreç yürüttüğünü, ancak bunun genel siyasi gündemde öncelikli bir konu olmadığını ima etti.

Dervişoğlu’nun İmralı görüşmelerine yönelik sert çıkışı ve CHP’nin ön seçim sürecine ilişkin yorumları, İYİ Parti’nin mevcut siyasi süreçlere karşı duruşunu ve yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle hükümete yönelik eleştirileri, İYİ Parti'nin terörle mücadeledeki kırmızı çizgilerini ve mevcut iktidarın politikalarına karşı net bir tavır aldığını gösterdi.

Kaynak : PHA