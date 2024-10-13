Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın kişisel koleksiyonunda yer alan 30 İtalyan ressamın yağlı boya tabloları, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nde sergilenmeye başlandı. Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecine sanatsal bir destek sunmayı amaçlayan sergi, şehrin kültürel faaliyetlerine canlılık kazandırmayı hedefliyor. Açılış töreni, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Hikmet Eraslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

“Bu dayanışma Adıyaman halkının yaralarını sarmasını hızlandıracak”

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Dosso Dossi Holding ailesine teşekkürlerini ileterek, “6 Şubat’ta yüreği parçalı şehrimizin ruhunu yeniden onarmak için kültüre, sanata gerçekten ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar, hem sayın valimizin hem de bizim talebimiz üzerine, Dosso Dossi Holding ailesi ve Adıyaman dostları bugün aramızdalar ve önümüzdeki süreçte de yanımızda olacaklar. Bu dayanışma Adıyaman halkının yaralarını sarmasını gerçekten hızlandıracaktır. Ben bu vesile ile Adıyaman Belediye Başkanı olarak kıymetli Eraslan ailesine ve onların bütün dostlarına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“İyilik bulaşıcıdır”

Başkan Tutdere, iş insanlarına ve hayırseverlere çağrıda bulunarak, “İyilik bulaşıcıdır. Eraslan ailesinin göstermiş olduğu bu duyarlılık herkese örnek olur. Herkesi Adıyaman’da ağırlamak istiyoruz, herkesi kentimize davet ediyoruz. Gelin hep beraber şehrimizi, Adıyaman’ımızı ve insanlarımızı düştüğü yerden kaldıralım.” dedi.

“Eski günlere dönmek için sanatsal etkinlikler önemli”

Serginin şehre katkısına vurgu yapan Adıyaman Valisi Osman Varol ise şunları söyledi:

“Depremin yarattığı manevi etkileri azaltırken, aynı zamanda yaşam alanlarını yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Toplumun psikolojisini eski günlere döndürmek için kültürel ve sanatsal etkinlikler çok önemli. Hikmet Eraslan’ın bu kıymetli resim koleksiyonunu Adıyaman’a getirmesi büyük bir katkıdır. Ayrıca Nemrut Dağı’nda ve Cendere’de yaptıkları çekimlerle Adıyaman’ın tanıtımına da büyük katkı sağlayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Ağrı ve Diyarbakır’dan sonra Adıyaman’da

Serginin bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğini dile getiren Hikmet Eraslan da, “Yaşanan üzücü olayın ardından bölgenin ekonomik ve turizm anlamında kalkınması için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Dosso Dossi Holding olarak birçok sanatsal faaliyeti sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. Ağrı ve Diyarbakır’dan sonra Adıyaman’da bu koleksiyonu sergileme kararı aldık. Halkımızın ücretsiz ziyaret edebileceği bu serginin, bölgedeki sanatsal faaliyetlere hareketlilik getireceğine inanıyorum. Toplumların gelişimi için sanatın önemine inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Dr. Osman Varol’a ve Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek

Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 30 Ekim’e kadar açık olacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak : PHA