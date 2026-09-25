Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kurs kayıtları başladı.

'Yeteneğinizi keşfedin, geleceğinizi şekillendirin' sloganıyla düzenlenen yeni dönem kursları, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) gerçekleştirilecek. Yeni eğitim döneminde 12 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik gitar, bağlama, piyano, kaval, resim, halk oyunları ve ritim kursları düzenlenecek. Türk Halk Müziği kursuna ise yaş sınırı olmaksızın her yaştan vatandaş başvurabilecek. Adıyaman Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlenecek kurslarla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sunmayı amaçlıyor. 24 Eylül'de başlayan kayıtlar, 16 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar AKEM Binası'nın 2'inci katına başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.