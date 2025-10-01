İspanya'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, ülke basınına yaptığı açıklamada, İsrail tarafından 'yasaklı bölge' ilan edilen, Gazze açıklarında 150 deniz miline kadar uzanan bölgede ciddi güvenlik riskleri bulunduğuna dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

'Küresel Sumud Filosu'ndan oldukça net bir ricamız var; tehlikeli sulara girmeyin. Bu bölge, askeri gerilim ve çatışma riski taşıyor. Hem kendi ekibimiz hem de filo için en güvenli yaklaşım, riskli alana girmemektir.'

Lopez ayrıca, İspanya'nın gönderdiği destek ekibinin de, daha önce Mavi Marmara ve Madleen gemilerinin İsrail müdahalesine maruz kaldığı bölgede faaliyet göstermeyeceğini belirtti.

İtalya: 'Misyon derhal durdurulmalı'

İspanya'dan önce benzer bir adım atan İtalya da, 30 Eylül Salı akşamı filoya destek amacıyla gönderdiği iki askeri gemiyi geri çekmişti. İtalyan kamuoyundan gelen uyarılar ve güvenlik endişeleri üzerine alınan karar, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından da kamuoyuna duyuruldu.

Meloni, sadece İtalyan gemilerine değil, Küresel Sumud Filosu'na da misyonunu sonlandırma çağrısı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

'Mevcut hassas dengenin bozulma riski var. Filonun faaliyetlerini derhal durdurması, bölgede barışa giden sürecin zarar görmemesi için hayati önem taşıyor. Bu misyonun devam etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'na dayanan mevcut diplomatik süreci olumsuz etkileyebilir.'

Güvenlik endişesi: Dron saldırısı sonrası destek kararı alınmıştı

İtalya ve İspanya, 23 Eylül gecesi Yunanistan açıklarında Küresel Sumud Filosuna yönelik gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından savunma amaçlı gemilerini bölgeye göndermişti. Filoya eşlik eden bu gemiler, olası tehditlere karşı güvenlik desteği sağlamayı amaçlıyordu. Ancak son gelişmelerin ardından her iki ülke de risk değerlendirmelerini gözden geçirerek geri çekilme kararı aldı.

Filo 'tehlikeli bölge'ye yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'deki yolculuğunun son aşamasına girerken, geçmişte İsrail'in 'Mavi Marmara' (2010) ve 'Madleen' (2023) gemilerine müdahalede bulunduğu noktalara yaklaşmış durumda. Filonun rotasının önümüzdeki 48 saat içinde Gazze açıklarına ulaşması bekleniyor.

İnsani yardım taşıyan ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde oluşturulan filo, İsrail ablukasını kırarak Gazze'ye doğrudan yardım ulaştırmayı hedefliyor. Ancak Tel Aviv yönetiminin 'yasaklı bölge' ilan ettiği sulara girilmesi halinde bir müdahale ihtimali gündemde.

Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz'deki ilerleyişi sürerken, Avrupa'dan gelen 'geri dönün' çağrıları ve artan güvenlik endişeleri gözleri yeniden Doğu Akdeniz'e çevirdi. Önümüzdeki 48 saat, hem filonun geleceği hem de olası diplomatik ve askeri gelişmeler açısından kritik önem taşıyor.

