Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kala ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmayan İstanbullu hayırseverler, yaptıkları kırtasiye yardımıyla yardıma muhtaç çocukların yüzlerini güldürdü.

Mahallemizde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye çalışması başlattıklarını belirten Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, şunları ifade etti:

“Eğitim-öğretim yılında, Alitaşı Muhtarlığı olarak mahallemizde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi aileler için kırtasiye çalışması başlattık. Yaklaşık 150 öğrencimize İstanbullu hayırseverlerin destekleri ile kırtasiye yardımı yaptık. Malumunuz olduğu üzere, son zamanlarda yapılan zamlar maalesef kırtasiye ürünlerinde de etkisini hissettirdi. Normal şartlarda geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin masraflarına bir de kırtasiye harcaması eklenince, ihtiyaç sahibi aileler bu ürünleri tedarik etme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadı.”

Yapılan yardımlarla çocukların yüzü güldü

“Bu anlamda, 6 Şubat depreminde Adıyaman’a gelen İstanbullu bir grup hayırsever avukat ve yine yardımlarını esirgemeyen hayırseverler, bu ailelerin ihtiyaçlarını en aza indirme adına kırtasiye yardımında bulundular. Bu kırtasiye çalışmamızda da hayırsever kardeşlerimizin yapmış olduğu yardımlarla çocuklarımızın yüzünü güldürmeye gayret ettik. İstanbullu hayırseverlerimizden Allah razı olsun.”

Kaynak : PHA