İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen Uluslararası Kalkınma Ajansı (YİAD), Kuveyt Uluslararası İslâmî Yardım Organizasyonu ve İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin de (İDSB) aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından “Yemen İçin Hep Birlikte Konferansı” düzenlendi. İstanbul’da düzenlenen konferansta, Yemen’deki eğitim ve sağlık konuları konuşuldu, çözüm önerileri paylaşıldı. 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen konferans, açılış Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından, açılış konuşmaları yapıldı.

“2 bin 500 okul yıkıldı ya da hasar aldı”

İlk konuşmacı YİAD Başkan Yardımcısı Dr. Abdul Raqeeb Abbad, Yemen’deki iç savaştan en çok etkilenen alanlardan birinin eğitim olduğunu belirtti. Abbad, “Savaş sebebiyle 2 bin 500 eğitim kurumu yıkıldı ya da hasar aldı. Konferansın en önemli amaçlarından biri, eğitim kurumlarının yeniden ihyası için adımlar atmak” dedi.

“Yemen’de milyonlarca insanın hayatı tehlike altında”

Daha sonra kürsüye gelen Yemen’in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, Yemen’de 4 milyon insanın temel insani ihtiyaçlara ulaşamadığını, eğitim ve sağlık alanında büyük sıkıntıların yaşandığını anlattı. Turiq, bazı bölgelerdeki mayınlardan dolayı çok sayıda eğitim kurumumuz aktif değil. Yemen’de milyonlarca insanın hayatı tehlike altında” ifadelerini kullandı.

“Yemen’de büyük ihtiyaçlar var”

İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç ise, Yemen’de gıda, sağlık, eğitim gibi temel alanlarda büyük ihtiyaçların olduğunun altını çizdi. Yemen’e birçok kez gittiğini, orada atılan her adımda medeniyeti gördüklerini belirten Oruç, “Yemen ile birlik olursak Yemen’in tekrar başarılı olabileceğine inanıyoruz. Yemen yine dünyanın önemli medeniyet merkezlerinden biri olabilir. Öncelikle güçlü olmamız gerekiyor” dedi.

“İslâm dünyası, engelleri birlik olarak aşabilir”

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da, dünyada çifte standart ve yeryüzü zenginliklerinin paylaşımındaki adaletsizliklerin yaraları derinleştirdiğini kaydetti. Akbal, “İslâm dünyası bu engelleri ancak, birlik ve beraberlikle aşabilir” diye konuştu.

İlk gün üç oturum gerçekleştirildi

Öğleden sonra oturumlara geçildi. Oturumlarda; Yemen’deki eğitimin genel durumu, Yemen’de ihtiyaç sahibi grupların eğitim alma konusunda yaşadıkları zorluklar ve Yemen’in kalkınmasına yönelik çalışmalarda insani yardım kuruluşlarının rolü masaya yatırıldı.

Konferansın ikinci gününde ise dört oturum düzenlendi. Oturumlarda; Yemen’e yönelik insani yardım planlamaları, Yemen’de eğitim alanında duyulan ihtiyaçlar, kalkınma alanında eğitimin yeri ve Yemen’de insani yardım alanında gelecekte beklenen zorluklar gibi konular ele alındı.

“İHH Yemen’de yeni eğitim projeleri için çalışıyor”

“Yemen’de Eğitim Alanında Duyulan İhtiyaçlar” konulu ikinci oturumda, İHH Orta Doğu ve Kuzey Afrika Masası Koordinatörü Umut Bilgin sunum yaptı. Bilgin, İHH tarafından Yemen’in Taiz şehrinde açılan okul hakkında katılımcılara bilgi verdi. Okulun 22 sınıftan oluştuğunu ve 2 bin Yemenli öğrencinin eğitim aldığını belirten Bilgin, en çok iç göç alan Marib şehri başta olmak üzere Yemen’de yeni eğitim projeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Çeşitli ülkelerden katılımcıların iştirak ettiği konferans, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Konferans katılımcıları tarafından, Yemen’in farklı bölgelerinde 15 okul inşa edilmesinin planlandığı duyuruldu.



Kaynak : PHA