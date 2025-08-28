İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada Şunları kaydetti:

“İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi ve operasyonlar düzenlendi. 847 Bin 600 adet Uyuşturucu Hap ile 290 Kg Ham Madde (yaklaşık 5 Milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. Operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.”

“İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz! Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir!”

