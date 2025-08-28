Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) faaliyetlerine ve gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Toplantıyı, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk gerçekleştirdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

TSK’nın 7/24 esasıyla yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarında, son bir haftada barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere çeşitli bölgelerde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme imha edildi. Suriye Harekât Alanları’nda devam eden tünel imha faaliyetlerinde ise Menbic bölgesinde son bir haftada 8 kilometre tünel imha edildi.

Böylece Tel Rıfat ve Menbic dahil toplam imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometreye ulaştı.

HUDUT GÜVENLİĞİNDE YOĞUN MÜCADELE

Hudut güvenliği kapsamında, zorlu iklim ve arazi şartlarında sürdürülen faaliyetlerde son bir hafta içinde 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı. Ayrıca, 976 şahıs hududu geçemeden engellendi.

Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 5 bin 508, engellenenlerin sayısı ise 47 bin 857 oldu. Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ise toplam 166 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.