CHP Lideri özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Gürlek'e yönelik kullandığı sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı.

“Sokaklarda yükselen tepkilerden korktuğunuzun farkındayız”

Konuya ilişkin ilk tepki CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Yücel, "Sokaklardan ve meydanlardan yükselen haklı tepkilerin sizi korkuttuğunun farkındayız" dedi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek, "Alın teriyle alınan diplomaları iptal eden, millet iradesiyle kazanılan belediyelere çökmeye çalışan, CHP'nin tertemiz kurultaylarına çamur atan, haksız yere tutuklanan belediye başkanları ve bürokratlara her türlü eziyeti çektiren bir zihniyetin temsilcilerinden alacağımız hiçbir hukuk, adalet ve demokrasi dersi olamaz Sayın Yılmaz Tunç" ifadelerini kullandı.

Yücel açıklamasının devamında, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de tüm CHP'liler de hukuku hiçe sayan, adaleti yok eden, yargıya darbe yapan bu zihniyete her ortamda gereken yanıtı vermiştir, vermeye devam edecektir" dedi.

