İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul'da İYİ Parti İl Başkanlığı'na yapılan saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti.

Kurşunun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplandığı kaydedildi.

Polis, Merter'deki binada incelemelerini sürdürürken, saldırı üzerine, Genel Başkan Meral Akşener il başkanlığına gitmek üzere hareket etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırıyı kınayarak, "faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.