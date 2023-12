Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu tarafından TPAO Ortaokulu bahçesinde Filistin için kermes düzenlendi. Düzenlenen kermese gösterilen yoğun ilgi hem velileri, hem de öğretmen ve öğrencileri mutlu etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik haftalardır devam eden insanlık dışı saldırıları, Adıyaman'da pek çok gösteri ve yürüyüş ile telin ediliyor. Bunun yanı sıra sivil inisiyatifler ile okullardaki veli ve öğrenciler de düzenledikleri kermesler ile Gazze'ye sessiz destek sunuyor.

Adıyaman Demokrasi Parkı başta olmak üzere pek çok okulda da öğrenci velileri ve okul yönetimleri ile STK'ların işbirliği ile kermesler düzenlenerek, elde edilen gelir Filistin'e gönderiliyor.

Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu öğretmenleri, veliler, öğrenciler, İHH, Kızılay ve İyilik Der katkılarıyla TPAO Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen kermese ilişkin bir açıklama yapan TOBB Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit şöyle konuştu:

"Bugün burada Filistinli kardeşlerimize TOBB Yavuz Selim Ortaokulu olarak yardım amaçlı kermes düzenledik. Kermesimize güzel bir katılım oldu. Öğrencilerimizden, velilerimizden, öğretmenlerimizden çok güzel katılımlar oldu. İnşallah kermeste toplanan yardımları en kısa sürede Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız. Bugün İsrail zulmü altında direnen Gazzeli kardeşlerimize, oradaki kadınlara, çocuklara buradan selam gönderiyoruz. Direnişlerini ve dirilişlerini destekliyoruz. En kısa zamanda onlara Allah'tan zafer diliyoruz. Kudüs sadece Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin sorunu değil, tüm ümmetin, bütün Müslümanların sorunu, hatta tüm insanlığın sorunudur. Çünkü Kudüs kutsal bir beldedir. Üç dinin temsilcilerinin olduğu bir yerdir. Hoşgörünün memleketidir. O yüzden İsrail zulmünden kurtulması, Gazzeli kardeşlerimizin muzaffer olmaları, inşallah evlerine sağ salim dönmeleri için bizler de okul olarak destek olmaya çalışıyoruz. Tüm insanları, tüm Müslümanları, tüm kardeşlerimizi bu konuda desteğe davet ediyoruz. 'Zulüm eğer bizdense ben sizden değilim' demekteyiz. Zulüm kimden gelişe gelsin karşısında olmalıyız. Mazlumun da dini, kimliği sorulmaz. Her zaman mazlumun yanında yer almalıyız. Bugün Filistinli kardeşlerimiz mazlum, bugün onlara yardım ediyoruz. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız, karınca kararınca demeden, kim elinden ne geliyorsa yapması lazım. Bugün dirilişin, direnişin yanında yer almanın adına bu işi yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımıza, STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. İyilik Der, Kızılay, İHH derneklerimizle beraber bu organizasyonu yapıyoruz. Onlara da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu akan kan bir an önce durur. Terörist İsrail devletini, yandaşlarını, Amerika'yı, İngilizleri ve Fransa'yı lanetliyoruz. Bir an önce ellerini Filistinli kardeşlerimizin üzerinden çekmeleri lazım, buradan kahrolsun İsrail diyoruz, kahrolsun Amerika diyoruz, kahrolsun yandaşlar diyoruz."

Öğrencilerin de İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunduğu kermeste, çok sayıda öğrenci ve veliden Filistin'e destek ifadeleri geldi. Bir öğrencinin, Bu yapılan etkinlik nedeniyle yetkililere teşekkür ederken, 'İsrail'i kınıyoruz Filistin'e sarılıyoruz' sözleri diğer öğrencilerden ve kermese katılanlarda yoğun alkış aldı.

Kaynak : PHA