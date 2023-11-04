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Adıyaman Belediyesi, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını protesto etmek amacıyla şehirdeki sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın talimatıyla, Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde hizmet veren sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışı durduruldu. Başkan Kılınç, İsrail'in Filistin'deki Siyonist işgal ve saldırılara karşı Filistin direnişini desteklediklerini belirterek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sert bir şekilde kınadıklarını ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yaptığı açıklamada, "Gazze'deki uzun süreli saldırılar artık katliam boyutlarına ulaştı. İsrail yıllardır Filistin halkına karşı acımasızca insanlık dışı saldırılar gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye karşı havadan, karadan ve denizden durmaksızın gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Adıyaman Belediyesi olarak İsrail mallarını boykot etme kararı alarak Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünya kamuoyuna gösteriyoruz. Şehrimizin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerimizde artık İsrail kökenli ürünler satılmayacak. Tüm hemşehrilerimizi İsrail ürünlerine uygulanan boykota destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kaynak : PHA