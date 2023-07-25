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"Vatandaşlarımız, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler." diyen Bakan Işıkhan, paylaşımında, başvuruların nasıl yapılacağına yönelik İŞKUR'un hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından alıntılayarak yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda Türkiye İş Kurumu hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ettiklerini belirterek, İŞKUR'un dijital hizmetini duyurdu.

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