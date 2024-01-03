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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişi, hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı, 11 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

6 Şubattaki depremde KKTC'den voleybol turnuvası için gelen İsias Otel'de konaklayan Abide Dağlı, Ali Karasel, Alp Akın, Aras Aktuğralı, Asya Tülek, Atakan Celal Konuklu, Aykan Ekiz, Bedriye Yeniçeri, Doruk Akın, Duygu Kalaycı, Ecem Yeniçeri, Elvin Çavdır, Evren Çavdır, Fahri Arkar, Hasan Bilgen, Havin Kılıç, Havva Çavdır, Hayal Gençalioğlu, İbrahim Yakula, İzcan Nurluöz, Kağan Selim İş, Lavin Kalaycı, Mehmet Arif Altak, Mert Niyazi Topukçuoğlu, Mustafa Sabancı, Mülkiye Dağlı, Nazife Dağlı, Nehir Çevik, Osman Çetintaş, Özgür İçme, Pamir Konuklu, Perihan Çetiner, Sahil Özberkman, Selin Karakaya, Serin İpekçioğlu ve Tur rehberleri ile rehber adayları Johanna Carolına Kap, Aykut Bulut, Ömer Faruk Alioğlu, Ömer Kale, Etem Yedek, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsı, Lenur Seyfettinoğlu, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Bahtiyar İsrafiloğlu, Ali İsrafiloğlu, Önder Cırık, Emin Uysun, , Ömer Tabarlı, Sefa Veysel Yaşar, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek, Çağkan Yılmaz, Hasan Öz, Nazımcan Hartlap, Ali Osman Aydın, Tayfun Dal, İdris Talha Kartav, Tamer Özdoğru ve Mehmet Kalaycı il öğretmen, antrenörlerin yer aldığı 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İsias Otel davasının ilk duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

İlk olarak salona sanık avukatları, müştekiler ve avukatları alındı. Müşteki avukatı sanıkların duruşmada hazır bulunmasını talep etti.

Kimlik tespitlerinin ardından 10.30 dava görülmeye başlaldı. Sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5237 sayılı Tük Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

İlk olarak Otel Sahibi Ahmet Bozkurt’un savunması alınırken SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Bozkurt, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Otelin yapımıyla ilgili bilgi veren Bozkurt, otelin yönetim kurulunun oluşumuyla ilgili bilgileri aktardı.

Ahmet Bozkurt mahkemede yaptığı açıklamada,"İddia edildiği gibi kat fazla çıkma diye bir şey yok. Bu iddiaları kabul etmiyorum. 2017 yılında imar barışı çıkmadan önce teras olan yeri, şuanda fazla kat diye iddia edilen yeri, pergole ile kapattım. Kesinlikle betonarme yoktur. O bölümde tuğla ve beton kullanmadım. 2017 yılında imar yasası çıktığında başvuruyu yaptık. Burada kesinlikle ve kesinlikle kat fazlası yok. Otel açabilmek için anonim şirketi kurabilmem için 5 tane ortak olması gerekiyor. Bende evlatlarımı, eşimi ve işle hiç ilgisi olmayan kişileri kendime ortak ettim. Ama yönetim kurulu başkanı benim, yetki bende, tek başıma yetkiliyim" dedi.

Mahkeme Başkanın yönelttiği 2014 ve 2015 yılında kapasite arttırdığı, beton kalitesinin gerekli şartları sağlamadı, bina yapılırken bazı yükümlülükleri yerine getirmediği, yönündeki savcılık iddianamesi soruldu.

Mahkeme Başkanının sorusuna ise Ahmet Bozkurt,"Bana atılan ve kabul etmediğim suçlamalardan dolayı bir suç varsa suç benimdir. Benim çocuklarıma iftira atılmıştır. Çocuklarımın bu işle hiç alakaları yoktur. Çocuklarımda benimle birlikte tutuklular. Ondan dolayı evlatlarımın yetkilerinin olmadığını anlatmak istedim. Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Çünkü bu iftiraları atan insanlar ya da şahıslar buranın hiçbir bilgisini almadan, tamamen kulaktan dolma bilgilerle iftira attılar. Benim otelim 1992 yılında projem bittikten sonra 1993 yılında başladı ve 1994 yılında bitti. Benim burayı ev olarak kullandığım yönünde varsa böyle bir şey ihbar etsinler. Benim bu kadar özen gösterdiğim, bir otelimden dolayı beni suçlu gördüler. Yan binaları otele kattığımı, otelin altında otopark olduğunu iddia ettiler. Bana yalan iddialarda bulundular, iftira attılar. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Otelimde projenin dışında usulsüz hiçbir şey yoktur. Asrın felaketleri diye adlandırdığımız depremin şiddetinin yüksek oluşudur. Benim binam 32 yıllık binadır. En son Samsat ilçesinde deprem oldu. Samsat ilçemiz yerle bir oldu. Depremde il ve ilçede hasar oldu. Benim otelimin bitişik nizamdaki bulunan binalarda çatlamalar oldu. Benim otelimde sıva çatlağı dahi olmadı. Ben evlatlarıma, torunlarıma miras bırakmak için bu oteli özenerek yaptım. Depremden önce Aksaray’da yaşayan evladım ve torunlarım Adıyaman’a gelmişlerdi. Eğer Pazar günü kar yağmamış olsaydı, benim bütün ailem ve evlatlarım, torunlarımda o telde kalacaktık" diye konuştu.

Bozkurt, kanser hastası olduğunu ve ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

Müşteki avukatları çapraz sorguda, ‘Zemin etüdü bulunmayan bir yerde, ruhsatı nasıl aldınız? diye soruldu. Sanık Ahmet Bozkurt bu soruya,"Zemin etüdü yasaların emrettiği bir konudur. Bunu belediye istiyor. Belediyenin yaptırması lazımmış. Benim zemin etüdü yaptırma yetkim yok. Belediye orayı imara açtığı zaman zemin etüdünü yaptırıp, nasıl bir bölge olduğunu hesaplatıp ona göre imara açılması gerekiyordu. Statik hesabı, deprem yönetmenliğine göre yapılır. 1975 imar yasasına göre yapılıyor" şeklinde cevap verdi.



Kaynak : PHA