Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Bozbey Caddesi üzerinde Abdullah Turgut'a ait gelinlik ve abiye işletmesinde elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında dumanlar ve alevler binayı sardı. Kısa sürede binaya alevlerin ve dumanların sarmasıyla yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri ve itfaiye erleri sevk edildi. Vatandaşlar ve iş yeri çalışanları da alevlerden kurtarabildikleri gelinlik ve abiyeleri yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından önlem alınırken itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA