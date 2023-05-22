Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 11 ilde meydana gelen yıkımların ardından enkaz kaldırma çalışmalarında iş eldivenlerinin önemi daha iyi anlaşılırken Adıyamanlı olan iş insanı RHA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Yücel, eldiven eksikliğini giderilmesi için RHATEX üretim fabrikasını kurdu.

"Onlar üzerinden yurt dışına ürünlerimizi gönderiyoruz"

Fabrika kurulumu sonrası üretime geçtiklerini aktaran RHA Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Yücel,"Hem insanlara iş imkanı hem de kullanıcılara daha konforlu koruyucu özelliği yüksek olan ve çalışma esnasında rahatsızlık vermeyen bir iş eldiven üretmeye başladık. İlk üretim aşamasında insan gücüyle yaptığımız iş eldiveni şu aşamada tamamen son sistem makinalarla ve konusunda uzman kadromuzla A kalite üretim yapmaktayız. Rhatex Eldiven yüzde 100 pamuk ipliğinden örülüp yüzde 20 nitril yüzde 80 Doğal Latex ile kaplaması ile üretilmektedir. Hafif ve ağır işlerde çok amaçlı kullanılmakta olan eldivenimiz kısa süre içerisinde Türkiye’nin her noktasına ulaşmış olup usta ve emekçilerimizin tercih ettiği bir marka haline gelmiştir. Türkiye'nin her noktasına ulaştırmış olduğumuz eldivenlerimiz aynı zamanda doğrudan Mısır'a ihracat yaparak, satış ağımızı Rusya tarafına yönlendirmeye başladık. Avrupa ve Afrika ülkelerine de dolaylı yollardan yani ihraç kayıtlı olarak satış gerçekleştirdiğimiz firmalar var. Onlar üzerinden yurt dışına ürünlerimizi gönderiyoruz."dedi.

Kaynak : PHA