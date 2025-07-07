Tailwind özel ekibi, 23 gün süren operasyonun ardından uçağı başarıyla geri getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Tailwind Havayolları’na ait Boeing 737-400 tipi uçak, İran – İsrail gerilimi nedeniyle 12 Haziran’dan bu yana İran’da mahsur kalmıştı. Zorlu diplomatik ve operasyonel sürecin ardından, Tailwind Havayolları’nın özel teknik ve uçuş ekibi uçağı güvenli bir şekilde Türkiye’ye getirmeyi başardı.

İran’ın Tahran Havalimanı’nda bulunan uçak için tüm resmi prosedürler titizlikle yürütüldü ve uygun koşullar sağlandığında özel bir ekip bölgeye gönderildi. Gerekli bakım ve kontrollerin ardından uçak, 5 Temmuz 2025 sabahı Türkiye’ye iniş yaptı.

TAİLWİND EKİBİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Uçağı Türkiye’ye getiren pilot, teknik ekip ve operasyon görevlileri İstanbul’da çiçeklerle karşılandı. Havayolunun yöneticileri, ekibe süreç boyunca gösterdikleri özveri ve profesyonellik için teşekkür etti.

Tailwind Havayolları yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası kriz koşullarında dahi uçuş emniyeti ve operasyonel başarıdan ödün vermemek, bizim için öncelikli bir ilke. İran’da mahsur kalan uçağımızın güvenli şekilde ülkemize getirilmesi, bu ilkenin somut bir yansımasıdır. Tüm ekibimize ve sürece katkı sunan yetkili mercilere teşekkür ederiz.”

Tailwind Havayolları, 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve filosunda bulunan Boeing 737 tipi uçaklarla iç ve dış hatlarda tarifeli ve charter uçuşlar gerçekleştiriyor.