Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) rehberinin yayımlandığını duyurdu. Sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Başvurular 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında www.meb.gov.tr veya 'e-okul.meb.gov.tr' adreslerinden yapılacak.

Rehberde, resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarına yönelik sınav usul ve esasları yer aldı. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için alınacak sınav tedbirleri de rehberde detaylı şekilde açıklandı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alınabilecek.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, yayımlandıktan sonra 5 gün içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün e-İtiraz bölümünden yapılabilecek.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK