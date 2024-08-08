Yayman, Tik Tok'un Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, vatandaşların platformun kapatılmasını talep ettiğini ifade etti.

"Tik Tok, Ulusal Güvenlik Meselesi"

Yayman, Tik Tok'ta yapılan paylaşımların çoğunun gerçeklikten kopuk ve tuhaf olduğunu vurgulayarak, "Tik Tok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Yapılan paylaşımlar o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil" dedi. Ancak Yayman, komisyon olarak Tik Tok'a yönelik bir erişim engeli tavrı olmadığını, bu tür kararların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alındığını belirtti.

"Milletimiz, Tik Tok'un Kapatılmasını İstiyor"

Hüseyin Yayman, sokakta vatandaşlardan gelen tepkileri de paylaştı: "Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu Tik Tok'u kapatırsan, cennetin kapısını aralarsın.' Milletimiz, Tik Tok'un kapatılmasını istiyor." Yayman, Tik Tok'a yönelik ciddi eleştiriler ve şikayetlerin olduğunu belirterek, platformun toplumda bir nefret objesi haline geldiğini söyledi.

"Tik Tok, Şeytanın Avukatlığını Yapıyor"

Yayman, Tik Tok'ta paylaşılan içeriklerin çoğunu eleştirerek, "Tik Tok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor. Yaşını başını almış insanların absürt tavırlar içerisine girmesi, sakil paylaşımlar yapması kabul edilemez. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış bir platform haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Tik Tok'a Çağrı: "Türkiye'nin Moral ve Ahlak Değerlerine Uygun Yayın Yapın"

Yayman, Tik Tok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılarına seslenerek, platformun Türkiye'nin moral ve ahlak değerlerine uygun bir yayın politikası benimsemesi gerektiğini vurguladı. "Tik Tok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları onaylamıyorum ve muhakkak Tik Tok'un Türkiye'nin geleneklerine, ananelerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bekliyorum" dedi.

Kaynak : PHA