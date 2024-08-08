Başkan Tutdere, 3. Çevreyolu, Yenimahalle ve Karapınar’da devam eden FRIT Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Adıyaman Belediyesi olarak yoğun bir altyapı çalışması içinde olduklarını dile getiren Başkan Tutdere, “Şu an Adıyaman çevre yolunda, Yeni Mahalle ve Karapınar Bölgesinde içme suyu şebekesi döşeme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Burada büyük bir özveriyle çalışıyoruz ve kısa süre içerisinde inşallah Adıyaman'ın altyapısını tamamladıktan sonra üstyapı inşaatlarına başlayacağız." dedi.

Çalışmalar trafik ve ulaşımı etkileyebilir

Devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle zaman zaman trafikte ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini belirten Başkan Tutdere, "Bu süreçte yol çalışmaları, altyapı çalışmaları ve su işleri nedeniyle zaman zaman trafikte ve ulaşımda aksaklıklar olabilmektedir. Bu oluşan aksaklıklar nedeniyle vatandaşlarımızdan ve hemşehrilerimizden sabır ve destek bekliyoruz. Kısa süre içerisinde inşallah Adıyaman'ımız altyapısı ve üstyapısıyla eskisinden çok daha güzel olacak." diye konuştu.

Frıt projesi hakkında

Adıyaman’da Avrupa Birliği tarafından sağlanan 22 milyon Euro'luk hibe ile yürütülen FRIT Projesi kapsamında, şehrin içme suyu hattı modernize edilecek. Tamamlandığında 700 din metre içme suyu hattının tamamen yenilenecek ve şehre ve 10 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposu kazandırılacak.

Kaynak : PHA