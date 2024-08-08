"Operasyonun Detayları"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve jandarma ekiplerinin Adıyaman, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Ankara, Bursa, Konya, Mersin, Amasya, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir, Kayseri, Aydın, Mardin, Sakarya, Malatya, Manisa, Muğla, Trabzon, Erzurum, Kars, Batman, Kastamonu, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Tokat, Çorum, Düzce, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar, Bingöl, Osmaniye, Sivas, Yalova, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Giresun, Isparta, Kırşehir, Rize, Siirt, Van, Zonguldak, Erzincan, Muş, Ordu, Bolu, Burdur, Edirne, Gümüşhane, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Uşak, Yozgat, Çankırı, Denizli, Kütahya, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bilecik, Karabük, Sinop ve Tunceli’de gerçekleştirdiği operasyonların detaylarını paylaştı.

Operasyonlarda toplamda bin 55 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek ve 405 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"Şehirlerde Ele Geçirilen Silahlar ve Gözaltılar"

İstanbul: 164 tabanca, 20 av tüfeği; 248 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir: 65 tabanca, 16 av tüfeği; 78 şüpheli gözaltına alındı.

Adana: 59 tabanca, 19 av tüfeği; 58 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır: 49 tabanca, 6 av tüfeği; 49 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep: 43 tabanca, 25 av tüfeği; 78 şüpheli gözaltına alındı.

"Bakan Yerlikaya'dan Açıklama"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Mercek-22" operasyonlarının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA