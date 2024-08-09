İnşaatta çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu iskele aniden çöktü. Çökme sırasında iskelenin üzerinde çalışan 3 işçi, enkazın altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cafer Özgül’ün durumunun ağır olduğu, diğer iki işçinin ise hafif yaralı olduğu ve tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA